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信楽焼　西尾彦四郎作　飾壷　口覆・飾紐付　共箱　C　6007C
商品番号 G21829180697
商品名

信楽焼　西尾彦四郎作　飾壷　口覆・飾紐付　共箱　C　6007C
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 4,756 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...壺大きさ　（蓋を含む）高さ約25㎝　幅約20㎝口外径約11㎝土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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