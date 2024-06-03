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- 信楽焼 西尾彦四郎作 飾壷 口覆・飾紐付 共箱 C 6007C
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商品詳細
種類...壺大きさ （蓋を含む）高さ約25㎝ 幅約20㎝口外径約11㎝土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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信楽焼 西尾彦四郎作 飾壷 口覆・飾紐付 共箱 C 6007C-
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