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バレンシア リングベルト ナイロンベルト
商品番号 P26515897952
商品名

バレンシア リングベルト ナイロンベルト
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 11,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バレンシアのリングベルトです！プレゼント用に購入したので未使用品になります！箱や袋などの付属品も全て一緒に発送させて頂きます()メンズ用ですが、リングベルトですので長さ調節もでき、レディースでも可愛く使っていただけるとおもいます！
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