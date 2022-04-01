DESCENDANT 22SS スポットT PADDLE SS

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商品詳細
DESCENDANT22SSスポットTPADDLESSITEMNo.221ATDS-STM06SFABRIC:COTTON100%SIZE:SIZE4(X-LARGE)カラー：ネイビー確実正規品になります。新品未使用品ご検討の程よろしくお願い致します。
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