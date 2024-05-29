GU ジーユー ×KIM JONES キムジョーンズ 中綿マフラー

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☆#M69その他の出品物はコチラ☆メンズ服・レディース服の他、ブランド・スニーカー・帽子・バッグ・靴・アクセサリー等幅広く商品を出品しております。是非その他の商品もご覧ください。[ブランド]GUジーユー[アイテム]×KIMJONESキムジョーンズ中綿マフラー[色、柄]ブラック[サイズ]ONESIZE[実寸](平置き)長さ:184幅:22[状態]SS:新品未使用A:美中古品B:使用感はあるが目立った汚れやダメージがないC:使用感があり若干の汚れやダメージがあるD:汚れやダメージがある採寸には多少の誤差がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。状態の確認をしておりますが、見落としてしまった多少の汚れやダメージがある場合もありますので、あらかじめご了承ください。よろしくお願い致します。#GU#ジーユーW8471