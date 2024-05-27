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煎茶道具　平安桂窯　篁月作　交趾手鳳凰文　急須　茶壷　共箱　D　R5045
商品番号 X15479300708
商品名

煎茶道具　平安桂窯　篁月作　交趾手鳳凰文　急須　茶壷　共箱　D　R5045
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 17,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約１０cm　幅約１３cm×約１２cm蓋の矢印部分に窯傷が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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