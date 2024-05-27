煎茶道具 平安桂窯 篁月作 交趾手鳳凰文 急須 茶壷 共箱 D R5045 ...

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商品詳細
大きさ 高さ約１０cm 幅約１３cm×約１２cm蓋の矢印部分に窯傷が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/scissoring665696.html
http://narcologia.ru/goods/providence516294.html
http://narcologia.ru/goods/Adder518975.html
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