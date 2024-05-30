【Used】The Simpsons キャラクタープリントTシャツ

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TheSimpsonsオールスターヴィンテージTシャツー商品内容ー平置き採寸（単位cm）※素人による採寸の為、誤差がある可能性がございますがご了承ください。※３枚目の写真をご参考ください。肩幅ー55着丈ー71身幅ー54袖丈ー19DELTAPROWEIGHT100%COTTONMADEINHONDURASー注意事項ー・古着のため、神経質な方は購入を控えていただくようお願いいたします。・撮影環境や閲覧端末などにより、実際の色味と異なる可能性がございます。思っていた色味と異なるという理由での返品対応は致しかねますので、予めご了承のほどお願いいたします。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏