エトロ　ネクタイ　ストライプ

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商品詳細
気に入って購入しましたが、最近は使うことなく眠ってましたので、断捨離の為、出品します。ペット、喫煙者はおりません。その他、質問や気になる事がありましたら、お気軽にコメントしてください^^#####
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