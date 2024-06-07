サンローラン　折り財布

1年ほど使用したので少しの使用感はありますが特に目立った傷などは無いです。ただコインパースの中は擦れだったりの傷はあります、画像にも状態の写真貼っているので確認お願いいたします。購入時の箱、保存袋もあります！状態も購入時の状態のままです。商品の状態申し分ないと思いますが使用期間があるため新品を好まれる方は避けた方が良いかと思います。金額交渉は購買意欲のある方へは期待に応えたいと思っておりますので宜しくお願いいたします。他サイトでも出品してるので迷われてる際は値下げ交渉などのコメントお待ちしております。コインパース付きタイニーカサンドラ“イースト/ウェスト”ウォレット（シャイニーレザー）財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···牛革 100%



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