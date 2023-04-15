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イッセイミヤケ 鹿の子メッシュT
商品番号 B12152725387
商品名

イッセイミヤケ 鹿の子メッシュT
ブランド名 イッセイミヤケ
特別価格 税込 5,000 円
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商品詳細

イッセイミヤケ鹿の子メッシュTシャツ着丈:約62cm肩幅:約52cm身幅:約54cmグレーとライトグレーの配色でシンプルかつ飽きのこないデザインです。明るい配色ですが、素材感からテック系に合わせたりしていました。あまり出品されないレアなものかと思います。長く使っていただける方は是非。NamachekoRAFSIMONSxanderzhoujohnlawrencesullivanmartinerosegosharubchinskikikokostadinovYprojectvaquerajohnlawrencesullivanlittlebighareusedvintagecommedesgarconssullenサレンgoffaeytyscmmnswdnマルジェラkudosジョンローレンスサリバンサリバンSHINYAKOZUKAmarni/prada/sunsea/unused/comoli/auralee/essay/gosharubchinskiy/doublet/dulcamara/crepuscule/neonsign/uru/sise/ethosens/kolor/sacai/yoke/ladmusician/johnlawrencesullivan/msgm/acnestudios/maisonmartinmargiela/rafsimons/batoner
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