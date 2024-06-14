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- 【激レア・CLUBケツメイシ会員限定・新品】ケツメイシ Tシャツ M 黒
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商品詳細
新品未使用です。クラケツ会員限定の激レアTシャツ。サイズはレアな【Mサイズ】Mサイズ (約)身丈68cm×身幅50cm×肩幅45.5cm（公式サイト）男性、女性どちらでも着用できます。素材 綿100％ブラックカラーCLUBケツメイシ事前通販限定MEMBERPICTURETEE／BLACK20周年YEAR記念アイテム★CLUBケツメイシ会員様限定でメンバーイラストTEE登場！期間限定販売・通販限定なのでこの機会をお見逃しなく！袖にはCLUBKTMデザインのレアアイテム。他にもケツメイシのTシャツ、タオル、小物、DVD、グッツなど多数出品していますので、複数ご購入いただいた方にはお気持ちですが、値引きも可能です！カラーブラック袖丈半袖柄・デザインプリント（ロゴなど）ネックUネック季節感春、夏、秋、冬ケツメイシ ケツメ KTM クラケツ クラケツ限定 クラブケツメイシ クラブケツメイシ限定 ファンクラブ限定 ファンクラブ live グッズ 大量 在庫処分 まとめ売り 限定 レア 激レア 希少 売り切れ 完売 完売品 ライブ LIVE ツアー 会員 セット売り セール 人気 夏 メンズ レディース ホワイト White 白色 ブラック 黒色 BLACKKTMTOUR202220thAnniversary「時代は変わるぜよ!!」どんだけ～ 2021年 2022年 2023年 今年 どんだけー どんだけ
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