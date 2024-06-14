⭐︎セール中⭐︎ポールスミス 手帳

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商品詳細
⭐︎ポールスミスPAULSMITHシステム手帳手帳カバーカラー···ブラック使用→ポケット×2 窓付きポケット×1 カードポケット×4 ペンホルダー×1サイズ→ヨコ：11.5cmタテ：19.5cmマチ：2cmサイズ感もよく持ち運びにピッタリのビジネス手帳です。中古品ですので気になる方は後控えください。#ポールスミス#ビジネス手帳#ブランド手帳
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