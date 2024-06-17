超希少✨ボッテガヴェネタ クロコダイル 二つ折り財布 ブラウン 札入れ レザー

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商品詳細
○アイテムこちらAACD加盟店にて鑑定済み品を購入の確実正規品です❗○サイズ縦cm横cmマチcm平置き実寸。素人採寸のため誤差はご容赦ください。着画はお断りさせていただいております。○状態上記の通りこれから沢山ご着用いただけます。ですが素人保管のため、神経質な方はお取り引きをご遠慮くださいませ。付属品については記載がないものはありません。○カラー○素材○配送送料を抑える為、コンパクトに発送させていただきます。ご了承下さい。ラリサのショップでは沢山のバッグ等を出品しております✨他の古着を検索したい場合は↓#ラリサの古着屋で検索をお願い致します✨○以上の点ご納得いただきプロフィールを確認頂けました方取引よろしくお願いいたします♪管理番号B153
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