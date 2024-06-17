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Paul Smith collection ・メンズベルト
商品番号 C40170715387
商品名

Paul Smith collection ・メンズベルト
ブランド名 ポールスミスコレクション
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#PaulSmithcollection#ポールスミスコレクション#ポールスミスベルト#牛革ベルト#ベルト#メンズベルト商品紹介ポールスミスコレクションのメンズベルトになります。こちらの商品は購入した際の箱、商品タグ等を処分した為、新品未使用品ですが…未使用に近い出品にて出品してます少しでも気になさる場合はご購入をお控えください。詳細ベルトの長さ...93cmベルトの縦幅...2cmカラー...ベェージュ素材...本革付属品ベルトのみ(＊発送の際は簡易的な梱包発送になりますがご了承ください。)なおお客様のお写真にての判断になりますが是非1度ご検討よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reflector242864.html
http://narcologia.ru/goods/providence10994.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic374537.html
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