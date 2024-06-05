PRADAサイズ調整可能CAP◎

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商品詳細
PRADAの真っ赤なCAPです。サイズsです。しっとりとした肉厚な生地で深めのCAPで、サイズ調整も可能なので、男女問わずに着用可能です。写真⑤に黒ずみが御座います。着用には問題ないと思いますが、神経質な方のご購入はお控え下さい。内側もスウェードになっており、作りがさすがのハイブランドという感じで格安なので、おススメです。不明点などはコメントにてお願いします。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/perpetual27446.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation279524.html
http://narcologia.ru/goods/plaque564707.html
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