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NEW ERA ニューエラ　NEW YORK YANKEES　ヤンキース
商品番号 Y95622796441
商品名

NEW ERA ニューエラ　NEW YORK YANKEES　ヤンキース
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 4,400 円
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商品詳細

新品未使用NEWERAニューエラNEWYORKYANKEES1999WORLDSERIESSIDEPATCH59FIFTYCAPニューヨークヤンキース　1999年ワールドシリーズサイズ8　63.5cm1999年のワールドシリーズに出場した際のサイドパッチが配置されたキャップ。GRAPHITE/CARDINALの2トーンカラーがスペシャル感を感じさせるキャップです。№6nnカラー...グレーカラー...グレー形...ベースボール
http://narcologia.ru/goods/financier588960.html
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