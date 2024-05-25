カルティエ Cartier アントルラセ 62号 リング ホワイトゴールド

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商品詳細
カルティエのホワイトゴールドのリングです。62号ですので日本サイズだと22号くらいです。このリングの大きいサイズは貴重かと思います。探されていた方、ぜひご検討お願いいたします。使用に伴うスレはありますが、目立つ傷もなく綺麗な状態だと思います。内箱、外箱がつきます。鑑定書はありません。材質···ホワイトゴールド喫煙者やペットはおりませんので、においの問題はありません。ブランド品ですので差し替え等のトラブルを防ぐため、返品は受け付けておりません。状態は写真からご判断お願いします。中古品になりますので、完品をお求めの方はご遠慮ください。
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