【掛軸】〈川口呉川〉『山水図』共箱（絹本肉筆）

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中古】 【楽】川口呉川（柳陰洗馬）日本画 竹内栖鳳に師事 共箱 肉筆 ...



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掛軸三】[川口呉川][翠竹]｜掛軸専門店 古美術 高美堂



双幅 日本画家 川口呉川 春書良宵 共箱 7 ｃ951 □F□(花鳥、鳥獣 ...



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真作】索外/山村漁師図/山水図/横物/掛軸/名家伝来/AC-660 - 絵画 ...



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絵画の種類...日本画主題...風景・海景作品：山水図作者：川口呉川寸法：橫：33cm縱：105cm状態：目立った傷や汚れなし素人採寸の為、多少誤差ご了承下さい川口呉川 明治12年三重県伊勢に生れる。名は寅太郎。京都絵画専門学校卒。竹内栖鳳に師事し四条派を修得する。大正から昭和初期の日本画家。