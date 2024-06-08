ルイヴィトン　ダミエ・グラフィット　ジッピーコインパース　N63076　小銭入れ

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メーカールイヴィトン グラフィットモデルメンズ 小銭入れ コインケース コンパクト財布素材グラフィットサイズ約横11×縦7×マチ2cm カードポケット16枚型番N63076カラーネイビー・グレー系参考商品価格\\66.000(HP参照)付属品箱製造番号M*51*7状態使用によるファスナープルに傷、コーティング剥がれ、ヨゴレ、ファスナーのコーティングに少し剥がれ、小銭汚れが少し、フチに少し擦れ、使用臭が少し、カードスロットに少し膨らみがありますが、角に大きな擦れや破れなど見られず、中古品の中ではきれいなお品物です。ランクABくらいです。当時大手質屋で新品を購入。定番のコンパクトなコインケースです。スタイリッシュなデザインと使い勝手のよいファスナータイプのお品物です。小銭、クレジットカードを収納できるので気軽に持ち運びしていただけると思います。お探しの方はこの機会にいかがでしょうか？カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック