最安値 ゴローズ 角形小銭入れ 財布 新品　未使用品 バッファロー コンチョ

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カラー···ブラック柄・デザイン···無地現在一番人気の財布ですゴローズ本店購入 ５年前程です。新品未使用です。購入した嬉しさからケースに入れて飾っておりましたが大切にしすぎて一切使わなかった為今回売却を決意致しました。天然の素材使ってる為初期傷があります。重さ112g偽物の場合メルカリ規約に沿って返品対応も可能となります。カラー···ブラック柄・デザイン···無地現在一番人気の財布ですゴローズ本店購入 ５年前ほどです。新品未使用です。天然の素材使ってる為初期傷があります。重さ112g本物が欲しい方是非ご購入お待ちしております。