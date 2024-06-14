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ポーター PORTER タンカー 財布
商品番号 T43947614489
商品名

ポーター PORTER タンカー 財布
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポーター　タンカーの三つ折り財布です。ナイロン製で使い勝手が良いと思います。購入後、数回しか使用してないので中古品としては綺麗な状態です。自宅保管していたものであることをご理解の上、購入の検討をお願いします。財布形...三つ折りカラー...グレー素材...ナイロン
http://narcologia.ru/goods/calling804250.html
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