コンバース　converse CS LOAFER SK ブラウン　27.0

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商品詳細
シーン···スケートボード(スケボー)メインカラー···ブラウン人気モデル···converseオールスタースニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···スエード、スリッポン新品未使用です。ローファー型のスリッポンシューズです。
http://narcologia.ru/goods/reboot163236.html
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