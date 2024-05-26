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コンバース　converse CS LOAFER SK ブラウン　27.0
商品番号 E62411750870
商品名

コンバース　converse CS LOAFER SK ブラウン　27.0
ブランド名 コンバーススケートボーディング
特別価格 税込 2,067 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シーン···スケートボード(スケボー)メインカラー···ブラウン人気モデル···converseオールスタースニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···スエード、スリッポン新品未使用です。ローファー型のスリッポンシューズです。
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