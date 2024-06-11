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ヴィヴィアン リング シルバー925 ブラック　スクロールラベル　9号　希少
商品番号 S69359206722
商品名

ヴィヴィアン リング シルバー925 ブラック　スクロールラベル　9号　希少
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 7,742 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ほとんど使用していません。酸化しています。ご要望でしたらシルバー磨きをさせていただきます。黒メッキだと剥がれる可能性があるので内側のみなどご要望お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/revamp759322.html
http://narcologia.ru/goods/Adder908575.html
http://narcologia.ru/goods/recycling677714.html
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