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【新品未使用】ヴィヴィアンウエストウッド　リング　ブラック　シルバー925　S
商品番号 C15949238501
商品名

【新品未使用】ヴィヴィアンウエストウッド　リング　ブラック　シルバー925　S
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 8,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】VivienneWestwood【商品詳細】・極美品　希少品　入手困難・定価39600円・コンジットストリート・ロゴデザイン・シルバー925・Sサイズ　号・ブラック　黒・大人気商品　品薄商品・Sサイズ(11〜12号相当)ヴィヴィアン・ウエストウッド　コンジットストリートVivienneWestwoodのロゴにORBと、ブランドを象徴するデザインが目を惹く「CONDUITSTREETリング」。シンプルながらさり気なく存在感を放ち、クールな印象の手元を演出します。ヴィヴィアンウエストウッドのシルバーリングです！ブラックのお色味にロゴがデザインされておしゃれなアイテムです。毎回出品されるたびに即売れてしまう大人気商品です！ほとんど出回っていないアイテムです。気になる方はお早めにどうぞ。【状態】購入後、1度も使用していない新品未使用の状態です。購入当時からの細かな傷がある場合があります。【カラー】ブラック　シルバー　黒【デザイン】ブランドロゴ刻印　コンジットストリート【サイズ】表記サイズ　Sサイズ(11〜12号相当)＊平置きでの実測寸法となりますので若干の誤差がございます、ご了承願います。【その他】他アプリにも出品中の為売り切れ次第予告なく削除します。気になっている方はお早めに。お値下げ交渉も可能です。お気軽にコメントしてください(^^)
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