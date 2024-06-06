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【Paul Smith】Loro Piana生地 黒 ストライプ 2Bスーツ
商品番号 C29070404969
商品名

【Paul Smith】Loro Piana生地 黒 ストライプ 2Bスーツ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 11,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【PaulSmith】LONDON\"LoroPiana\"Super130'sWoolBLACKオルタネイトストライプ2Bスーツ2Bシングル、総裏、サイドベンツ日本製▶︎ジャケットサイズL2肩幅48cm袖丈61cm身幅56cm着丈77.5cm▶︎パンツサイズウエスト44cmヒップ57cmわたり35cm股上27cm股下74cm総丈96cm裾幅21cm裾裏折り返し10cm若干の使用感はありますが、特筆する汚れやダメージはありません。カラー···ブラックPaulSmithLONDONポールスミスLoroPianaLoroPianaロロピアーナSuper130'sWoolBLACK黒オルタネイトストライプストライプSTRIPE2BJACKETジャケットPANTSパンツセットアップスーツSUIT
http://narcologia.ru/goods/passionate628713.html
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