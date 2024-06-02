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トカゲ　蜥蜴　爬虫類　シルバー925リング　クラフト銀アクセサリー　22号Lい1
商品番号 B24313627338
商品名

トカゲ　蜥蜴　爬虫類　シルバー925リング　クラフト銀アクセサリー　22号Lい1
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品番号　LMEX228い1#獅子丸爬虫類#獅子丸トカゲ#獅子丸22号素材シルバー925サイズ約22号US10刻印あり当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。シルバー925純銀指輪シルバーリングリングSILVER925カエルカメレオンスターリングシルバー　sterling
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