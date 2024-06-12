新品未使用 ニューエラ ローキャップ ベージュ 正規品 ヤンキース9twenty

ご覧いただき有難うございます。下記の商品説明を最後までご確認下さい。♓新品商品はお値引き不可となります♓基本的に当日～翌日までに発送致します♓他種類/カラーはこちら#即購入OK_送料無料_サンノゼ_ne201♓その他商品はこちら#即購入OK_送料無料_サンノゼ□販売中のみ表示 に✅を入れて頂くと在庫が見やすくなります■NEWERA9TWENTYne201■素材コットン100%■色カーキ(ベージュ)ニューヨークヤンキース■状態新品未使用■サイズ男女兼用フリーサイズ(調節可)頭周り：約56.8～60.6cm■商品説明MLBキャップのメーカーとしてあまりにも有名な世界的帽子ブランド！9twentyはクラウンが低いローキャップタイプでウォッシュ加工の程良い抜け感が魅力！様々なスタイルと相性抜群でストリート系は勿論90S古着女子ガーリースタイルにもオススメです♪■下記ご了解お願い致します■発送は基本的にネコポス又はゆうパケット発送になります。型崩れ等が心配な方は＋差額料金で宅急便コンパクトに変更可能ですので、ご希望の際はコメントをお願いいたします。生産時期、仕様変更等により細部が写真と差異がある場合がございます。写真に関しましてお使いのモニターにより色味が異なる場合があります。不明な点がありましたらお気軽にご質問下さい。最後までお読み頂きありがとうございます。7



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