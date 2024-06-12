美品✨マイケルコース 長財布 ダブルジップ オーガナイザー PVC 総柄 ...

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◆MICHAELKORSマイケルコースMK柄総柄ウォレット長財布ラウンドファスナーラウンドジップオーガナイザートラベルコンパニオンダブルジップレザー革メンズレディースユニセックスロングウォレットダブルファスナーセカンドバッグ正規品美品◆サイズ縦約12cm横約21cmマチ約3.5cm※平置き実寸。※着画はお断りいたします。◆状態ロゴ部分わずかにダメージありますが、ほか大きく目立つ傷や汚れなく綺麗な状態です。まだまだ長くご愛用頂けます✨(画像ご確認ください)*一度人の手に渡ったことをご理解頂きました上でのご購入をお願い致します。◆仕様カラー···ブラック黒グレー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革 PVC*記載のない付属品は撮影小物のため付属しません。◆購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。◆配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。