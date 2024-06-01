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- プレイ！プレイ！プレイ！惨 わざきた 描き下ろし 抱き枕カバー 梅景真歩
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商品詳細
グッズ種類···抱き枕/クッションサイズ：約160×50cm素材：2WAYトリコットライクラ仕様：両面印刷、ファスナー付きファスナー部：開口部46cm、ファスナーYKK(裏面：YKK2S)イラスト：わざきた●状態：未使用に近い、正規品です。●その他、注意事項：一番安い方法で発送するため、折り曲げて発送する可能性があります。素人保管のものになります。また、一度人の手に渡っているもの、かつ素人判断の物になりますので完璧をお求めの方、神経質な方は購入をご遠慮下さい。 14500
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