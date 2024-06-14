最安値ティファニーブルー バスケットボールキーホルダー 10個セット巾着付き新品

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。◼️24時間以内発送◼️新品未使用-バスケットボール3Dキーホルダー-直径3.8cmのボール-重さ:25グラム-PVC素材個数：10個セット◼️付属品:可愛い巾着10枚付き(blue)◼️匿名配送（他の発送方法が希望な方、コメントでご連絡よろしくお願い致します）◼️丁寧に包装即購入OKです！ 基本値引きご遠慮しておきます。★商品説明★インポート商品になります。完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください。ご理解いただける方のみご購入お願いします。＃バスケットボール＃キーホルダー#ティファニーブルー#ティファニーキーホルダー#プレゼント#ナイキ#ブルー#部活#お揃い
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