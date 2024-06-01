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クロムハーツ CHROME HEARTSエタニティヴァインバンドリング 16号
商品番号 F67769641173
商品名

クロムハーツ CHROME HEARTSエタニティヴァインバンドリング 16号
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 13,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2010年にユナイテッドアローズで購入しました。使用頻度は低く、ここ数年は全く使用しておりません。大きなキズ等はございませんが、中古品である事をご理解いただければと思います。付属品は写真2枚目をご参照ください。※個人情報の記載箇所は切り取らせていただきます。
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