【ホロライブ】星街すいせい4周年記念COMETキャップ

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商品詳細
ホロライブ所属、星街すいせいさんの4周年記念グッズの一つcometキャップです。新品未開封です。コレクション整理の為出品します。ホロライブホロライブ0期生星街すいせい不知火建設micometみこめっと帽子キャップ
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