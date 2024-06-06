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真作　希少　一点物　丸投三代吉画　肉筆水彩墨汁画　画面　サイン　落款一致
商品番号 K72090663896
商品名

真作　希少　一点物　丸投三代吉画　肉筆水彩墨汁画　画面　サイン　落款一致
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンディション、額装　アタリ、スレ有り　　　　　　　　画面　良好保護板付き作家名　丸投三代吉技法　水彩肉筆手彩色題名　　天女サイズ　額装　縦44センチ×横36センチ　　　プロフィールお読みください。日本人/人気アーティスト···棟方志功
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2023年最新】丸投三代吉の人気アイテム - メルカリ
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