真作 希少 一点物 丸投三代吉画 肉筆水彩墨汁画 画面 サイン 落款一致 ...

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商品詳細
コンディション、額装 アタリ、スレ有り 画面 良好保護板付き作家名 丸投三代吉技法 水彩肉筆手彩色題名 天女サイズ 額装 縦44センチ×横36センチ プロフィールお読みください。日本人/人気アーティスト···棟方志功
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