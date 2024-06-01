【値下げしました】調整済 日本製 Ibanez SR370 ブラック

ご覧頂きありがとうございます。【商品説明】商品:エレキベースブランド:Ibanezモデル:SR370製造国:日本パッシブのPJベースです。コントロールノブはマスターボリューム、バランサー、トーンの3つです。フジゲンがOEM生産したものなので非常に品質がよく、ハイフレットもおさえやすいです！ボディが薄く、重量も3.25kgと軽いので、初心者さんから練習用にもう一本欲しいという方までおすすめです！弦がビビらないように調整してあります。※返品は受け付けませんので、ご理解の上ご購入をお願い致します。【状態】・アンプでの動作確認済みです。・写真の通りボディ全面、背面に傷があります。・細かい小傷などは、写真に出ない可能性があります。



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