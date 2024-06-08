リング　15号　チタン

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目立ったキズ汚れ等ございませんが、素人保管ですので気になる方はご購入をお控えください。画像でご確認お願いします。購入した時に1度つけたきり着用しておりません。アクセサリーケースにしまい保管しておりました。約7、8年ぐらい前に秋葉原の路面店で購入しました。購入金額は1万円ぐらいしました。軽くシルバー磨きで磨いておりますがもっと光らせたい場合はご自身で宜しくお願い致します。※写真に載っているリングのケースは付きません。プチプチに包んで防水対策での発送です。即購入⭕️お値下げ❌材質···チタン