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【橋本秀一】ぐい呑　師　濱田篤哉
商品番号 W42260523228
商品名

【橋本秀一】ぐい呑　師　濱田篤哉
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 2,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレイ系種類···酒器益子　橋本秀一師:濱田　篤哉氏人間国宝　濱田庄司には四人の息子が生まれています。二男、三男は陶芸に進み。四男は硝子作家。橋本氏は1954年生まれ。三男の篤哉氏に師事。1984年に築窯。活躍中篤哉氏は50才位で畑作業中に倒れ！惜しくも他界。我家にも良く遊びに来ておりました。■作品size:高さ　約　5.1cm位　　　　　口径　約　8.2cm位確りした轆轤成形の作品です。母が直接購入したものです。複数の購入で箱等ごさいません。■⚠プロフィールをご一読の上、御購入願います。宜しくお願い致します。#橋本秀一#濱田篤哉#濱田庄司#益子焼7600→6500→5600(底値)
http://narcologia.ru/goods/response247242.html
http://narcologia.ru/goods/stair732000.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford180873.html

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