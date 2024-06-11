【橋本秀一】ぐい呑　師　濱田篤哉

カラー···グレイ系種類···酒器益子 橋本秀一師:濱田 篤哉氏人間国宝 濱田庄司には四人の息子が生まれています。二男、三男は陶芸に進み。四男は硝子作家。橋本氏は1954年生まれ。三男の篤哉氏に師事。1984年に築窯。活躍中篤哉氏は50才位で畑作業中に倒れ！惜しくも他界。我家にも良く遊びに来ておりました。■作品size:高さ 約 5.1cm位 口径 約 8.2cm位確りした轆轤成形の作品です。母が直接購入したものです。複数の購入で箱等ごさいません。■⚠プロフィールをご一読の上、御購入願います。宜しくお願い致します。#橋本秀一#濱田篤哉#濱田庄司#益子焼7600→6500→5600(底値)



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