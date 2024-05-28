美品】sacai ニット フリースドッキング ボアブルゾン アウター L相当 ...

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○アイテムsacaiFauxShearlingxKnitBlouson20AWニットフリースドッキングボアブルゾンアウターサイズ2L相当○サイズサイズ表記2(L相当)肩幅 45着丈 69身幅 58袖丈 69ゆったり目のつくりで、Lサイズ相当です。オーバーサイズで着用されても良いですし、180cmくらいの方でもややゆったり着用できます。○状態着用回数は2,3回のため、とても綺麗な状態です。○カラーホワイト○素材WOOL100%(ATTACHEDPARTS)WOOLACRYLICPOLYESTERCOTTON(LINER)CUPRO定価 ¥140,800-●お気軽にコメントください。●ご購入後はなるべく迅速な対応をお約束致します。●商品はUSED品・もしくは自宅保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。●大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。 安心してご購入ください。●万一、記載内容に不備や見落としなどがあり、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は返品などご相談下さい。FE12