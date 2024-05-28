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- 【人気Lサイズ】カーハート♤アクティブジャケット ワンポイントロゴ ブラウン
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商品詳細
★フォロー割フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。⚫︎3,000円以下→100円OFF⚫︎3,000円以上→200円OFF⚫︎10,000円以上→500円OFF【ご購入前】にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせ下さい。★おまとめ割引おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にご相談下さい。【即購入】も大歓迎です！90s90年代をはじめ、人気ブランド、トレンド古着を多数出品しています！⬇️その他古着はこちらからご覧ください⬇️#古着ショップCHACO-----------------------------------------------------⚫︎商品説明 カーハート / Carhartt ダック パーカー アクティブジャケット サーマル裏地 ワンポイントロゴ⚫︎サイズ Ｌ⚫︎実寸サイズ(平置き)cm着丈→73肩幅→57身幅→69袖丈→67多少の誤差はご了承下さい。⚫︎カラー ブラウン 茶⚫︎状態 目立った汚れや傷みもなく、まだまだ お使いいただけます^_^☆他のアクティブジャケット、ブルゾンはこちらから☆↓↓↓↓↓↓#古着ショップCHACO_ブルゾン管理番号810
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