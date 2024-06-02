ハーレー メンズ スエット パンツ 新品未開封

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数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます。ハーレーメンズスエットパンツとなります。サイズはMサイズです。新品未使用、未開封の商品となります。その他、商品の状態については写真をご覧ください。こちらのハーレースウェットパンツは裏起毛素材で温かく、裾幅が絞り込まれていないので、海上がり、裸足のまま履きやすいのが特徴です。また、ウエストを調整するドローコードが内側に付いているのでスッキリしています。お値段の値引きに関しては過剰なご希望でなければお受け入れいたしますので、お問い合わせください。できるだけ迅速に対応致します。即決でご購入していただいても問題ありません。また、あくまでも素人保管の為、神経質な方はご購入をご遠慮下さい。その他、必要な写真のご要望があれば追加致します。カラー...グレーシルエット...ストレート