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- 国内正規品 プレイコムデギャルソン 長袖 メンズXLサイズ ブラックハート
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商品詳細
※コメントなし即購入大歓迎です※複数購入は値下げ可能です1点のみの値下げは出来ません※16時までに支払い確認出来ましたら当日発送いたします（土日祝は15時30分まで）※他サイトでも出品中の為、完売次第取消す場合がありますm(__)m★偽物注意★現在メルカリには偽物が多数出回っておりますのでご注意下さい★送料無料！即日発送！大人気！入手困難！(他サイズ他モデル沢山出品中です)■フィリップ・パゴウスキー氏デザインによるPLAYラインを代表する長袖Tシャツです！左胸にハートワッペンを施したデザイン性の高い一枚です！【購入先】国内プレイコムデギャルソン正規店舗（確実正規品）【サイズ】XLサイズ【カラー】ホワイト（ブラックハート）【素材】コットン100％【状態】新品/未使用【発送方法】メルカリ便（ネコポス/追跡番号あり）[着丈x身幅x肩幅(cm)]M(68x47x45)L(71.5x50x47.5)XL(74x54x50)XXL(76×59×54)☆出来る限り・即返答・即発送・綺麗な梱包を心掛けます。取引終了まで満足誠心誠意対応させて頂きますーーーーーーーーコムデギャルソンシュプリームCDGギャルソンハート長袖ロンT半袖カラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
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