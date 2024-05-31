BROOXON A.H Anti-Virus BUG CAP セット

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商品詳細
３回ほど着用しました。目立つ汚れて等はありません。サイズ フリーカラー navy商品紹介素材：SOLOTEX®ソロテックス®(ポリエステル100％)機能：ストレッチ性、シワになりにくい加工：CLEANSE®クレンゼ®（抗菌・抗ウィルス機能繊維加工技術）加工機能：生乾きの嫌な臭いの原因となる細菌をはじめ、特定のウィルス抑制、減少させます。抗菌・抗ウィルス効果は家庭洗濯50回まで確認済。《生地説明》今回の生地は、クレンゼ®の加工技術とソロテックス®がタッグを組み、抗ウィルスとして高い効果を持ち、また高密度でストレッチ性高く、そしてシワになりにくい特殊な生地が誕生しました。このクレンゼ®は抗菌・抗ウィルスのテストで50洗という厳しい独自テストでも効果が実証されております。#supreme#wtaps#A.H#ennoy#ssz#beams#vans#newbalance#nike#nikesb#jordan#NEIGHBORHOOD#カムズアンドゴーズ#COMESANDGOES
http://narcologia.ru/goods/appendectomy789253.html
http://narcologia.ru/goods/response693742.html
http://narcologia.ru/goods/displease480931.html
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