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supreme ボックスロゴ　ペイズリー柄　ホワイト　XL
商品番号 X29321476901
商品名

supreme ボックスロゴ　ペイズリー柄　ホワイト　XL
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 4,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏購入先　フリマアプリ10回ほど着用して洗濯したりでシワや多少の汚れなどはありますが、比較的綺麗な方かと思います。中古品の為ノークレームノーキャンセルでお願いします。ご理解頂けない方は購入を控えてください。
http://narcologia.ru/goods/procurement576833.html
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