supreme ボックスロゴ　ペイズリー柄　ホワイト　XL

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商品詳細
カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏購入先 フリマアプリ10回ほど着用して洗濯したりでシワや多少の汚れなどはありますが、比較的綺麗な方かと思います。中古品の為ノークレームノーキャンセルでお願いします。ご理解頂けない方は購入を控えてください。
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