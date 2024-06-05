フェラガモ ガンチーニ ベルト Gバックル

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大阪で購入しましたメーカー：フェラガモモデル/品目：ガンチーニベルトGバックルカラー：ゴールド/ブラック系サイズ：幅：約2cm長さ：約85cm付属品：現品のみ状態：中古品（2ヶ月ほど愛用していました。使用感、擦れ傷、皮ハゲがみられます。画像でご確認下さい。）※出品前に質屋で鑑定済みのお品物です。※注意発送は2～3日お時間を頂いてます。お急ぎの方は購入後にコメント宜しくお願いします。基本的にはゆうパックまたは佐川急便で発送予定ですが、大きさ等により他の発送方法になる場合もございます。※値下げしました♪♪♪※早い者勝ちです^^420976