LOEWE ロエベマフラー

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数ある商品の中ご覧頂きありがとうございます。新品未使用写真の付属品全てつきます。サイズ:180CM×32CM並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました、検品、撮影の為に開封しておりますが、商品自体は新品未使用でございます、出品前に丁寧に検品していますので安心してお買い求めください。自宅保管ですので細かな事を気になさる方はご遠慮下さいね。気になる方はぜひご検討ください^^よろしくお願いします！