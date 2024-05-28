この度はこちらの商品をご覧頂き誠に有難うございます。★フォロー割 5%引き★まとめ買い 2点 10%引き※割引ご希望の方は購入前に必ずコメントお願いします_______________________________________新品未使用VETEMENTSヴェトモン Tシャツブランド VETEMENTSサイズ Lサイズ肩幅約 57cm身幅約 68cm身丈約75cmカラー ブラックこちらの商品は、並行輸入品となりますので縫製の甘さや微かな傷や汚れ、シワなどがある場合が御座います。神経質な方や完璧を求める方は購入をご遠慮下さい。ご理解いただける方でお願いします。発送はコンパクトに折りたたんでの発送になりますのでご了承ください。素人採寸になります、多少の誤差はご了承下さい。



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