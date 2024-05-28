Bill Wall Leather ビルウォールレザー　BWLウォレットチェーン

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カラー···シルバー直筆のサイン入り保証書あり！正規品間違いなし保証書あったので、お値段変更致しました（2023.9.17追記）BillWallLeatherビルウォールレザーハーフスカルイモータルクロスウォレットチェーンウォレットチェーン本体約53cm(ウォレットリング除く)ＴバーもBWLで彫られておりおしゃれ！スカル、フック部などに金ロウがついているウォレットチェーンです。チェーン全体にクロス、間にスカルという仕上がりのチェーンです。付属品：ポーチ（未使用）保証書 直筆のサイン入りの保証書がでてきました。（2023.9.17追記）使用には問題のない状態かと思います。シルバー製品特有の硫化、小傷等はございます。神経質な方はご購入をお控え下さい。刻印がたくさんあり、本物で間違いありません。購入より時間経過ありますが、とてもステキな一品です。【BillWallLeather】ウィリアム・クレイグ・ウォール氏によりカリフォルニア州マリブにて1985年に誕生したBillWallLeather。独自の機能美溢れるデザイン、自らを育むマリブの自然、象徴的な動物からインスパイアされた繊細かつ力強いデザインや、アイテムの用途やデザインに応じ独自の調合を使い分ける厳選を重ねた素材使いも魅力的な世界有数のシルバージュエリーブランドです。#ビルウォールレザー#クロムハーツ#ゴローズ#ウォレットチェーン#メンズシルバーアクセサリー