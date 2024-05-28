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スロウ　シェルコードバン×イングラサットレザー
商品番号 Y59073393419
商品名

スロウ　シェルコードバン×イングラサットレザー
ブランド名 スロウ
特別価格 税込 10,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用期間1年ほどこれから更にエイジングを楽しめると思います。写真のように傷はあるもののシェルコードバン使用のため手入れ次第では一生お使い頂ける品物です。【商品説明】SLOWスロウシェルコードバン　2つ折り財布・カラーバーガンディ・サイズ約縦9cmx横14cmxマチ2cm・仕様フリーポケット×5※お札は2つ折りでいれます。小銭入れx1カードポケット×4（セパレートタイプになります、写真をご覧ください。）・素材外装:ホーウィンシェルコードバン内装:イングラサットレザー
http://narcologia.ru/goods/secretarial624416.html
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