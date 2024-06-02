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Beatles BEATLE MANIA　ビートルマニア　ビンテージ　Tシャツ
商品番号 R55221025216
商品名

Beatles BEATLE MANIA　ビートルマニア　ビンテージ　Tシャツ
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10年ほど前に古着屋で購入したものです。着用機会がなく長期保管しておりました。写真5枚目のとおり、左袖にわずかにほつれがあるものの、状態は比較的良い方かと思いますが、毛羽立ち、色褪せがあります。サイズはSサイズ相当です。80'sと思いますが、ビンテージ感もたっぷりで、デザインもカッコ良いかと。なかなか希少かと思いますので、お探しの方は是非。追加写真等をご希望の方は気軽にコメントください。なお、購入後の返品、交換はできませんので、ご了承ください。以下、寸法です(若干の誤差はご容赦ください。)。肩幅38cm身幅43身丈55.5袖丈16BEATLEMANIAビートルマニアBeatlesビートルズビンテージヴィンテージバンドtシャツバンttシャツ
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