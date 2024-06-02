Beatles BEATLE MANIA　ビートルマニア　ビンテージ　Tシャツ



ビートルマニア Tシャツ ビートルマニア Tシャツ



BEATLE MANIA BASEBALL SHIRTS（ビートルマニアベースボールシャツ ... BEATLE MANIA BASEBALL SHIRTS（ビートルマニアベースボールシャツ ...



BEATLE MANIA BASEBALL SHIRTS（ビートルマニアベースボールシャツ ... BEATLE MANIA BASEBALL SHIRTS（ビートルマニアベースボールシャツ ...



BEATLE MANIA BASEBALL SHIRTS（ビートルマニアベースボールシャツ ... BEATLE MANIA BASEBALL SHIRTS（ビートルマニアベースボールシャツ ...



超希少】ビートルズ トリビュートバンドtシャツ 90s vintage- 超希少】ビートルズ トリビュートバンドtシャツ 90s vintage-



BEATLE MANIA BASEBALL SHIRTS（ビートルマニアベースボールシャツ ... BEATLE MANIA BASEBALL SHIRTS（ビートルマニアベースボールシャツ ...



80年代 THE BEATLES ヴィンテージプリントTシャツ ビートルズ ... 80年代 THE BEATLES ヴィンテージプリントTシャツ ビートルズ ...



超希少】ビートルズ トリビュートバンドtシャツ 90s vintage- 超希少】ビートルズ トリビュートバンドtシャツ 90s vintage-



ザ・ビートルズ (The Beatles) Ｔシャツ ビンテージプリント バンドT ... ザ・ビートルズ (The Beatles) Ｔシャツ ビンテージプリント バンドT ...



ファブフォーのレトログッズのショーケース ファブフォーのレトログッズのショーケース



The Beatles【ザ・ビートルズ】 バンドTシャツ 古着 - ビンテージ古着 ... The Beatles【ザ・ビートルズ】 バンドTシャツ 古着 - ビンテージ古着 ...



ビートルズ ビートルマニア プラスチックフィギュアセット ビートルズ ビートルマニア プラスチックフィギュアセット



90s The BEATLES ビートルズ RAIN ビンテージ Tシャツ L USA製 ジョン ... 90s The BEATLES ビートルズ RAIN ビンテージ Tシャツ L USA製 ジョン ...



90's THE BEATLES オールオーバープリントTシャツ 90's THE BEATLES オールオーバープリントTシャツ



80年代 THE BEATLES ヴィンテージプリントTシャツ ビートルズ | Used & Vintage Clothing 『VALON』『Lanp』 powered by BASE 80年代 THE BEATLES ヴィンテージプリントTシャツ ビートルズ | Used & Vintage Clothing 『VALON』『Lanp』 powered by BASE

10年ほど前に古着屋で購入したものです。着用機会がなく長期保管しておりました。写真5枚目のとおり、左袖にわずかにほつれがあるものの、状態は比較的良い方かと思いますが、毛羽立ち、色褪せがあります。サイズはSサイズ相当です。80'sと思いますが、ビンテージ感もたっぷりで、デザインもカッコ良いかと。なかなか希少かと思いますので、お探しの方は是非。追加写真等をご希望の方は気軽にコメントください。なお、購入後の返品、交換はできませんので、ご了承ください。以下、寸法です(若干の誤差はご容赦ください。)。肩幅38cm身幅43身丈55.5袖丈16BEATLEMANIAビートルマニアBeatlesビートルズビンテージヴィンテージバンドtシャツバンttシャツ