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ミッキー　MICKEY　 Tシャツ
商品番号 X27526264558
商品名

ミッキー　MICKEY　 Tシャツ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 4,000 円
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商品詳細

ミッキー　MICKEY　Tシャツ古着70s80s90sヴィンテージ アメリカ製　染み込み身丈(後襟中～裾)約54cm身幅(脇下～脇下)約62cm肩幅(肩上〜肩上)約56cm多少、誤差あります。古い物です、使用感、直し、染みが、あります。ヴィンテージ等、理解のできる、お洒落な方、よろしくお願いいたします。スヌーピー　SNOOPYマイケルジャクソンTシャツBAD　PEPSI　MICHAELMichaelJackson1988年ワールドツアー　T　スリラーモンスターゾンビビッグオーバーサイズ　thrillerプリンス　prince　1990年　パープルレイン　PurpleRain　バットマン　BATMAN　Tシャツ古着80s90sヴィンテージ アメリカ製カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック
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