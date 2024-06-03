ミッキー　MICKEY　 Tシャツ

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商品詳細
ミッキー MICKEY Tシャツ古着70s80s90sヴィンテージ アメリカ製 染み込み身丈(後襟中～裾)約54cm身幅(脇下～脇下)約62cm肩幅(肩上〜肩上)約56cm多少、誤差あります。古い物です、使用感、直し、染みが、あります。ヴィンテージ等、理解のできる、お洒落な方、よろしくお願いいたします。スヌーピー SNOOPYマイケルジャクソンTシャツBAD PEPSI MICHAELMichaelJackson1988年ワールドツアー T スリラーモンスターゾンビビッグオーバーサイズ thrillerプリンス prince 1990年 パープルレイン PurpleRain バットマン BATMAN Tシャツ古着80s90sヴィンテージ アメリカ製カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック
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