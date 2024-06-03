STUSSY CREATION TEE PIGMENT DYED XXL

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商品詳細
ステューシー クリエイション Tシャツ 半袖 ピグメントダイド 希少サイズ XXL身幅69.8cm着丈81.3cm袖丈26.7cmカラー BLACKブラック 黒2023年AW新品未使用 タグ付きショートスリーブクルーネックTシャツ-スクリーンプリントグラフィック-リブ編みの襟-オーバーサイズフィット-ユニセックス-100%コットンcotton-インポート*本品は製品染めのため、色の出方や風合い、サイズにそれぞれ個体差があります。商品の特性上、洗濯により色が出る場合や、色落ちする場合があります。
http://narcologia.ru/goods/cotton796061.html
http://narcologia.ru/goods/Persia358288.html
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