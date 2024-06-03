Ｌ字ファスナーウォレット　財布



L字ファスナーウォレット



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Ｌ字ファスナーウォレット革：EUサドルレザー色：オレンジサイズ：約横12cmx縦9cm中央にポケット1つ(コインケースのイメージです)、内部両サイドにカードケースが1つずつ(複数枚入れられます)があります。Ｌ字ファスナーは財布としてはもちろんのこと、小物入れとして使用する方もおり、使い方は自由です。色々試した中でらど真ん中の一番使いやすいＬ字ファスナーになります。革の種類やポケットの数をかえるオーダーも可能です。この財布は現品がありますが、オーダーの場合製作に時間がかかります。納期お問い合わせください。その他、自己紹介欄をご確認ください。ホームページhttps://clover-leather-works.com/インスタグラムhttps://www.instagram.com/clover_leather_works/YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UCp5Oov3Bzbnee4MjEj80UXg